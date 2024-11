Presunto hacker de Interbank exigía 4 millones de dólares y filtró datos cuando no le pagaron: “Sufrirás”

Los problemas se hicieron evidentes cuando usuarios de Interbank comenzaron a reportar que no podían realizar transacciones ni acceder a sus cuentas. Horas después, la entidad bancaria emitió un comunicado informando que un ‘tercero’ había accedido a información sensible. Este tercero no es otro que Kzoldyck, un ciberdelincuente que asegura tener más de 3,7 terabytes (TB) de datos comprometidos.

El hacker no se quedó solo con la información. Tras obtener los datos, se comunicó directamente con Interbank e Intercorp, buscando un acuerdo económico para no hacer pública la información. Según se comenta en el foro BreachForums, Kzoldyck solicitó nada menos que 4 millones de dólares. Sin embargo, la entidad financiera se negó a ceder a la extorsión, rechazando la propuesta del ciberdelincuente.

Este giro inesperado provocó la ira del hacker: “Me han hecho esperar casi 20 días... Si hubieras dicho al principio que no harías un trato, simplemente habría vendido tus datos sin mucho problema, pero ahora has hecho un enemigo. Verás lo que pasará, aunque me tome meses llegar a millones de clientes”. La amenaza fue clara: “Has destruido toda mi buena voluntad. Verás lo que pasa a partir de mañana. El pueblo peruano y la prensa internacional sabrán que has perdido casi 4 TB de datos de clientes”.