Según explicó, logró enterarse que había sido mencionado en distintos espacios de las redes sociales como el causante de la crisis digital en la referida entidad bancaria. Descartó esto de plano y señaló que no tomen en consideración ese tipo de informaciones.

"En redes se viene difundiendo mensajes que señalan que yo, Paolo Edmundo Coaquira López, he sido responsble de un incidente de seguridad relacionado con Interbank. Sobre ello, debo de decir que durante mi carrera nunca he estado asignado a proyectos para el cliente Interbank y no soy responsable de ningún ataque o incidente sufrido por Interbank", expresó.