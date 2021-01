RMP sobre restricciones 2021: "Es un buen circo para distraer mientras no se compran vacunas"

Rosa María Palacios inició el 2021 con fuertes comentarios sobre la reacción del Gobierno frente al tratamiento y medidas para controlar a las personas durante las celebraciones por Año Nuevo. La conductora dejó en claro que hasta el momento las decisiones tomadas son un conjunto de ideas que llevan a un "circo", cuyo fin es solo distraer a la población.

Como se recuerda, desde antes del primero de enero del 2021, el Ejecutivo anunció el control de las playas de la capital y centros muy visitados por los bañistas, con el fin de controlar la movilización de la población y el riesgo a la segunda ola del coronavirus en el país; sin embargo, su aplicación continúa en tela de juicio.

Ante lo sucedido, la periodista Rosa María Palacios no dudó en pronunciarse a través de su cuenta de Twitter, donde responde a los usuarios y da sus puntos de vista frente al acontecer político y social a nivel nacional, dejando en claro cuál es su postura frente al mal manejo que se le está dando a la pandemia.

Tras ser cuestionada por uno de sus usuarios, la conductora de "Sin Guión" no dudó en responder. "¿Crees que amplíen la restricción de vuelos provenientes de Europa?", fue la interrogante que le plantearon en la mencionada red social.

"Es probable. A la gente le gustan esas cosas. Es un buen circo para distraer mientras no se usan pruebas moleculares, no se rastrean contactos, no se entrenan intensivistas y, por supuesto, no se compran vacunas. El circo no alimenta pero entretiene", fue el contundente mensaje de Rosa María.

El circo no alimenta pero entretiene. https://t.co/NDjBDK6vGO — Rosa María Palacios (@rmapalacios) January 4, 2021

Por su parte, ante la situación que actualmente vive Europa en comparación a Perú, la comunicadora dejó en claro que en el país solo hay fechas falsas sobre la llegada de la vacuna, por lo que estamos en una peor situación.

"Esta muy bien. Con fecha de entrada y de salida. Con sustento científico. Con vacunas en marcha. Todo bien. ¿Aquí? Toda fecha es falsa, nada tiene sustento científico y no hay vacuna. Los ingleses van mejor, sin duda", sentenció.