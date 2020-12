Rosa María Palacios se pronuncia tras mensajes falsos sobre presunta cuarentena

Rosa María Palacios se pronunció a través de su cuenta oficial de Twitter ante los rumores de una posible cuarentena por las fiestas de fin de año, dejando en claro que solo se tendría que llevar a cabo si existe una razón lógica que la sustente.

Ante la ola de desinformación a través de las redes sociales y los mensajes fake que se viralizaban en las cadenas de WhatsApp, la periodista llamó a la calma y pidió a las personas que dejen de compartir esa información no verificada, ya que solo generaría conmoción entre los desinformados.

"A todos los que están promoviendo el pánico con una cuarentena rígida de 15 días seguidos por fiestas: a) Es solo una sugerencia del CMP y b) Toda restricción a la libertad tiene que ser razonable (no hay mérito en Lima) avisada en plazo suficiente. No menos de 48 horas antes", indicó en un primer mensaje a través de su cuenta oficial de Twitter.

Rosa María afirmó que a través de WhatsApp recibió una serie de "cadenas fantásticas que no son ciertas", las cuales tienen como intención motivar la desinformación y preocupación entre las personas en medio de la pandemia por el coronavirus.

"¿Usted va a ir a una fiesta con cientos de personas? Yo no. La existencia de un grupo de idiotas no obliga a toda la sociedad a confinarse. Primero, porque los idiotas no respetan nada, con o sin restricciones. Y segundo porque no hay ningún brote en Lima que lo justifique", sentenció a través de su cuenta de Twitter, en medio de los comentarios de sus seguidores.

Como se recuerda, hasta el momento la cuarentena focalizada es solo una sugerencia del Colegio Médico del Perú sobre las medidas que podrían tomarse en medio de las fiestas de fin de año; sin embargo, aún no hay un pronunciamiento oficial sobre su aplicación en el país.