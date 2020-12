Rosa María Palacios: “Una segunda vuelta entre Keiko y Verónika Mendoza es muy posible”

Rosa María Palacios sorprendió en la última edición de su programa 'Sin Guión', debido a que no dudó en referirse a lo que se vendrá en las Elecciones Presidenciales 2021, dejando en claro que las candidatas Keiko Fujimori y Verónika Mendoza serían las que llegarían a la segunda vuelta electoral.

Como se sabe, solo faltan cuatro meses para llevarse a cabo las elecciones presidenciales en Perú y, pese a que las actuales encuestas dan como candidato favorito a Forsyth, la periodista afirmó que es muy difícil determinar qué opción llegaría al sillón presidencial.

Diversos partidos políticos en las elecciones presidenciales

Rosa María expresó que actualmente existen diversos tipos de partidos políticos: centro, derecha, izquierda y los no clasificados.

RMP sostuvo que en la izquierda peruana está el Frente Amplio de Marco Arana, Unión por el Perú de José Vega, Juntos por el Perú de Verónika Mendoza y Perú Libre de Vladimir Cerrón.

“La que destaca por lejos es Verónika Mendoza a pesar de no tener partido propio, a pesar de no haber logrado una inscripción (...) Un tercio del Perú vota normalmente hacia la izquierda y esa candidata va a ser Verónika Mendoza no veo a nadie que le pueda dar pelea ”, manifestó.

Por otro lado, la derecha tiene a Fuerza Popular con Keiko Fujimori, Renovación Popular (antes Solidaridad Nacional) con Rafael López Aliaga, el PPC con Alberto Beingolea, el Apra con Nidia Vílchez, Avanza Perú con Hernando de Soto, Todos por el Perú con Fernando Cillóniz y Contigo (ex Peruanos por el Kambio) con Gilbert Violeta.

Segunda vuelta entre derecha e izquierda durante Elecciones

“Creo que la natural líder de la derecha es Keiko Fujimori. Una segunda vuelta entre Keiko Fujimori y Verónika Mendoza es muy posible y en ese instante primará la que tenga menos votos anti”, aseguró.

Asimismo, señaló que en el centro se encuentra Julio Guzmán, Daniel Salaverry, César Acuña, George Forsyth y Ollanta Humala. Los partidos políticos inclasificables, desde su punto de vista, son Acción Popular, Podemos Perú, Frente Esperanza y Perú Nación.

“Creo que Keiko Fujimori, pese a todos los problemas, puede ser la mejor candidata de la derecha. El mejor escenario para ella y Verónika Mendoza es entrar juntas a la segunda vuelta”, sentenció.