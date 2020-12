George Forsyth baja a 10% en intención de voto, según Datum

A poco de llegar a las elecciones presidenciales del 2021, George Forsyth continúa liderando la intención de votos de los peruanos, sin embargo, bajó su respaldo popular en el mes de octubre, según Datum.

El exalcalde de La Victoria ha generado descontento entre sus seguidores por polémicos vídeos en las redes sociales y desatinadas declaraciones sobre la coyuntura actual del país, especialmente sobre la vacancia de Martín Vizcarra y el régimen de facto de Manuel Merino.

🇵🇪😡Por si alguien quiere votar por George Forsyth, aquí una de sus mejores propuestas. Está bien ver chiquillos de 15 o 20 años haciendo sonseras en Tik Tok, pero esto es too much. Ojalá no gane las elecciones. Aunque si ya tuvimos a Fujimori, a Alan por partida doble y a PPK ¿? pic.twitter.com/n9Ucyknvxj — 📸Carlos Peralta⚽️🇵🇪 (@ElCali013) December 9, 2020

A la fecha, George Forsyth, candidato de Victoria Nacional, ha caído a los 10 puntos porcentuales. Aunque sigue en el primer lugar, reduce la distancia con quien le sigue en segundo lugar a casi cuatro meses de los comicios generales.

De acuerdo al sondeo de Datum, Hernando de Soto, candidato por Avanza País, alcanzó el segundo puesto de la lista al tener 5% de respaldo de la ciudadanía. El economista ha sido cuestionado luego que confundiera a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) con la Oficina de Normalización Provisional (ONP).

En tercer lugar, ubican a Verónika Mendoza, aspirante a la presidencia por el partido Juntos por el Perú, con 4%. La también excongresista ya intentó llegar al máximo cargo público en el 2016, proceso electoral en el que quedó en tercera posición. Ahora se muestra a favor de una nueva constitución.

Debajo de ellos se encuentran Julio Guzmán, del Partido Morado; Keiko Fujimori, de Fuerza Popular; y Yonhy Lescano, de Acción Popular; con 4% cada uno. El acciopopulista tampoco registraba respaldo hace dos meses.

Por último, un 56% de peruanos aún no tiene candidato definido. De ese porcentaje de peruanos, el 32% asegura que no le atrae ninguno, por lo que no votaría o lo haría en blanco o viciado.