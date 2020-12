Rosa María Palacios tras amenazas: "De muchos sitios me han botado y aquí estoy"

Rosa María Palacios sorprendió a sus seguidores a través de las redes sociales, debido a que compartió una captura de la campaña que sus detractores han organizado en su contra con la intención de bajarse su cuenta de Twitter, red en la que comenta sobre el acontecer político y social que enfrente el país.

Como se sabe, Rosa maría es una de las comunicadoras más activas en las redes sociales, donde no duda en dar su punto de vista frente a la crisis que vive el Perú, además envía duros mensajes a las personas que arriesgan la inestabilidad del país, como fue el caso de los golpistas contra el Gobierno.

En una de sus últimas publicaciones, la conductora de 'Sin Guión' compartió una captura donde explica que están realizando una campaña en su contra, con la intención de eliminar su cuenta en Twitter, en la que tiene más de tres millones de seguidores.

Miren lo que llego por whatasapp.

Alguien esta con mucho miedo.@TwitterLatAm @TwitterSeguro



De muchos sitios me han botado.

Y aquí estoy.



Nos vemos pronto. pic.twitter.com/EyivEKqaiT — Rosa María Palacios (@rmapalacios) December 4, 2020

"Miren lo que llego por WhatsApp. Alguien esta con mucho miedo. De muchos sitios me han botado y aquí estoy. Nos vemos pronto", indicó la conductora en sus redes sociales, logrando el respaldo de sus miles de seguidores, quienes incluso le dieron consejos para evitar la suspensión de la cuenta.

Ya espere una hora y no me bajan la cuenta.

Parece que les está costando un poquito. — Rosa María Palacios (@rmapalacios) December 4, 2020

Pese a las amenazas, la periodista destacó que no tomaron ninguna acción en su contra: "Ya espere una hora y no me bajan la cuenta. Parece que les está costando un poquito", sentenció.

Rosa María y su contundente mensaje al Congreso

"Las negociaciones en el Congreso son casi imposibles. 1. Todos mienten. Su palabra no vale nada. 2. Cada miembro de cada bancada hace lo que le da la gana. 3. Hay un proceso electoral 4. Hay toneladas de prejuicios y desprecio. 5. Los que perdieron con Merino son mayoría", sentenció a través de su cuenta oficial de Twitter.