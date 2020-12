Rosa María a Fiscales Lava Jato: "Cuatro años sin un solo juzgamiento y ninguna condena"

Rosa María Palacios continúa con sus fuertes comentarios tras ser blanco de insultos por parte del fiscal Juárez Atoche, quien la tildó de "abogada cachinera" durante una entrevista que sostuvo con la periodista Rosana Cueva.

Durante su programa "Insulto sin nombre" enfatizó que pese a que no dijo nombre y apellido, el fiscal usó comentarios despectivos en su contra, asegurando que si quería defender a Martín Vizcarra, debía ejercer como abogada.

“Saben que he criticado al señor Vizcarra férreamente en su manejo de la pandemia, a él a sus ministros y a toda su gestión. Lo que no soy es sediciosa, no soy golpista, no conspiro para derrocar a un presidente, porque en mi facultad me enseñaron que eso era delito”, manifestó a través de su programa, en respuesta a las declaraciones de Juárez Atoche.

Rosa María Palacios les aconseja a fiscales Lava Jato

Sin embargo, en sus redes sociales, la periodista de 'Sin Guión' continuó con sus fuertes comentarios dirigidos a los fiscales que llevan el caso Lava Jato, dejando en claro que hasta el momento no tienen un logro significativo, por ello pidió más celeridad a los procesos.

"Parece que lo que le molesta a los Fiscales Lava Jato es que se les demande celeridad. Cuatro años sin un solo juzgamiento y ninguna condena no es un exitazo. Las pocas acusaciones que tienen no avanzan. ¿Es mi culpa? No. ¿Insultarme por decirlo mejora su velocidad? Tampoco", enfatizó en su cuenta oficial de Twitter.

La abogada señaló que ha defendido la autonomía del Equipo Especial, pero que no se quedará callada ante insultos. Por otro lado, pidió a los miembros del grupo de investigación que no permitan que el fiscal Juárez “se cuelgue” de ellos, porque “nadie los está persiguiendo”.

“Estamos haciendo preguntas muy claras y sencillas sobre el desempeño del señor Juárez Atoche, y que se quiera colgar de todos los demás diciendo que si se va Vela nos vamos solidariamente con él, lo único que implica es que quiere destruir el trabajo y el prestigio bien ganado del Equipo Especial”, sostuvo Palacios.