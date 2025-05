Un mal olor. Un dolor en el vientre que no se va. Gases que aparecen con más frecuencia de lo normal. Aunque estos síntomas parecen inofensivos, podrían esconder una amenaza seria. Según especialistas de Mayo Clinic y la Sociedad Americana Contra el Cáncer , algunos signos digestivos comunes podrían ser las primeras pistas de un enemigo silencioso: el cáncer de colon , una enfermedad cada vez más común incluso en personas jóvenes.

Aunque los gases por sí solos no bastan para diagnosticar cáncer, sí pueden ser parte de un conjunto de síntomas que encienden las alertas. Los especialistas señalan otras señales de peligro:

Sangre en las heces , ya sea roja viva o muy oscura Pérdida de peso sin razón aparente Sensación constante de que no vacías por completo Heces delgadas , como lápices Cansancio extremo o debilidad , posibles señales de anemia causada por sangrado interno

Si notas dos o más de estos síntomas, y especialmente si van acompañados de gases anormales, no lo postergues: agenda una consulta médica.

La respuesta es sí. Aunque no todos los factores están bajo nuestro control, adoptar ciertos hábitos saludables puede reducir drásticamente el riesgo de desarrollar esta enfermedad:

Come más frutas, verduras y granos enteros: ricos en fibra, antioxidantes y compuestos protectores. Evita fumar: el tabaquismo es un factor de riesgo clave en este tipo de cáncer. Modera el consumo de alcohol: no más de una bebida diaria en mujeres y dos en hombres. Haz ejercicio con regularidad: al menos 30 minutos, cinco días a la semana. Mantén un peso saludable: el sobrepeso está directamente relacionado con mayor riesgo de cáncer de colon.

Un simple gas puede no ser tan inocente como parece. Cuando se presenta con otros síntomas, podría ser el primer aviso de una enfermedad grave. El cáncer de colon es silencioso, pero no invisible. Detectarlo a tiempo puede marcar la diferencia entre un tratamiento exitoso y un diagnóstico terminal. No subestimes las señales. Consulta. Hazte chequeos. Y cuida tu cuerpo desde hoy.