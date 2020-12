Policía salva a niña de maltratos en su casa y la adopta como su hija

Brian Zach es un héroe sin capa. Sus nobles acciones lo han convertido en una figura de admiración dentro de la policía de Arizona en Estados Unidos.

Brian salvó la vida de una pequeña de 2 años de edad que sufría maltrato por parte de sus apoderados. Después de ayudarla, decidió convertirse en su padre adoptivo.

Esta historia empezó cuando Zach se encontraba patrullando las calles de Arizona una noche de marzo, en el año 2018. Tras recibir una alerta de emergencia, acudió de inmediato al llamado de Kaila, una pequeña que se encontraba con lesiones de gravedad.

“Ella era una niña tan linda que inmediatamente tomó mi corazón. Ella tomaba mi mano y la ponía en su regazo, tomaba mi mano y simplemente me acariciaba“, contó Zach en una conversación con People.

La pequeña pasó unas 5 horas con él antes de ser trasladada a un hospital en Las Vegas. “(Llegué a casa y) le conté a mi esposa sobre esta adorable niña que conocí y solo quería traerla a casa. En los últimos 15 años, si mi a esposa le dieran un dólar por cada vez que dije eso, seríamos bastante ricos”, comentó.

Brian y su esposa tomaron la decisión de adoptarla tras enterarse que era difícil encontrar un hogar adecuado para la menor.

“Cuando sacan (a un niño de un hogar), quieren ubicarlo primero con la familia. Pero si no pueden tener familia, pueden ir a un hogar de acogida. Lo que hicieron en nuestro caso es que utilizaron nuestra relación de unión esa primera noche para lo que llaman un parentesco ficticio”, explicó.

Después de superar todas las instancias legales, el oficial pudo integrar a Kaila a su familia. “Tan pronto como abrí la puerta del auto, su rostro se iluminó. Ella me reconoció y me alcanzó, y me hizo tomar su mano y llevarla a la casa”, dijo.