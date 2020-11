ONP: Ántero Flores Aráoz a favor de devolución de aportes

El presidente de facto del Consejo de Ministros, Antero Flores-Áraoz, se mostró a favor de que el Estado devuelva parte de sus aportes a los afiliados a la ONP.

Como se recuerda, en el Congreso quedó pendiente para su aprobación por insistencia la ley que devolvería S/4,300 a los afiliados al sistema público de pensiones.

“Entendemos que mucha gente cree que hay ese fondo y no hay ese fondo, no alcanza para el pago mensual de los jubilados, entonces el Estado es el que todos los meses que debe cubrir el déficit de las planillas”, señaló el premier en diálogo con Latina.

“Se ha dicho que si se retira el total de la ONP, esa gente no tendrá jubilación para el futuro, es cierto. Pero, si no se les da algo, esa gente no tendrá oportunidad para hoy", apuntó Flores-Aráoz.

Flores-Áraoz consideró que el Estado puede cubrir el déficit que originaría la medida, y se subsidiarían las pensiones de los jubilados actuales, tras el retiro masivo del sistema previsional público.

“Estamos estudiando cómo se puede hacer viable parte del retiro de fondos de ONP”, agregó.

Cabe recordar que, el pedido fue observado en su momento por el Ejecutivo, la ex ministra de Economía y Finanzas, María Antonieta Alva, advirtió que esta medida le generaría un gasto al Estado por cerca de S/16,000 millones de soles, es decir, más que todo el presupuesto de un año de seguridad ciudadana.

Dato

Cuatro comisiones del Congreso (Economía, Presupuesto, Defensa del Consumidor y Trabajo) ya aprobaron por insistencia esta norma y ya está lista para ser discutida y votada en el pleno del parlamento.

De ser aprobada, la norma tendría que implementarse a menos que el Ejecutivo acuda al Tribunal Constitucional, como ya había anunciado la administración anterior.

VÍDEO SUGERIDO

Puedes ver la entrevista completa aquí.