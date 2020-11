Frepap pedirá el levantamiento de inmunidad de los 68 congresistas investigados por Fiscalía

La bancada del Frepap se comprometió a solicitar el levantamiento de inmunidad parlamentaria de los 68 congresistas que vienen siendo investigados por la Fiscalía, información que fue dada por el expresidente Martín Vizcarra durante su defensa en la moción de vacancia aprobada por el Legislativo.

“Yo voy a ser la primera en pedir, como lo mencionó el presidente, que a esos sesenta y tantos congresistas con denuncias se les levante la inmunidad para aclarar”, indicó, este viernes, la portavoz del Frepap, María Teresa Cépedes, en entrevista con Exitosa.

Como se recuerda, Vizcarra Cornejo cuestionó que el Legislativo busque su destitución de la presidencia del país cuando el Congreso está conformado por personas que tienen investigaciones en el Ministerio Público.

“Todos, en algún momento podríamos ser objeto de acusaciones. Por ejemplo, se ha hecho público que 68 congresistas tienen procesos en investigación en el Ministerio Público. ¿Tendrían también que dejar su cargo por ello, sin que la investigación fiscal haya sido concluida?”, dijo el exjefe de Estado en el Pleno del Congreso.

Cabe señalar que, esta situación se suma a la indignación de la población peruana que protesta contra el proceder inmoral del Legislativo que osó destituir de la presidencia a Vizcarra Cornejo sin tomar en cuenta la situación que atraviesa el país por la pandemia.

Frepap asegura que negará el voto de confianza al gabinete Flores-Aráoz.

En otro momento, la vocera anunció que su agrupación política no respaldará al Gabinete Ministerial de Ántero Flores- Aráoz.

“Ellos van a tener que ir a pedir el voto de confianza [los nuevos ministros], pues ahí el Frepap les dirá que no porque no estamos de acuerdo con este Gabinete […] Lamentablemente se ha propuesto un Gabinete que el pueblo no está respaldando”, finiquitó la legisladora.

Cabe indicar que, esta bancada votó a favor de la vacancia presidencial contra el exmandatario Martín Vizcarra, destituido del cargo el último 9 de noviembre.