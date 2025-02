En el breve texto, Ponce explica cómo se alimentó durante los días que estuvo perdida y resalta su determinación por sobrevivir. "Cada día y noche en la oscuridad y soledad de la montaña, agradecía a Dios por el día que me había regalado. Sin embargo, la voluntad y el deseo de sobrevivir me llevaron a soportar días de sol intenso, durante los cuales, por falta de agua, tuve que recurrir a mis propios orines e incluso comer hormigas", aseguró. "Me llevé al límite y logré salir con vida. Di todo lo que tenía porque sabía cuánto valía y que me esperaban en casa. Dios me otorgó una segunda oportunidad y por eso le estoy agradecida", agregó.