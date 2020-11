Cuatro heridos, dos de ellos en riesgo muerte tras la represión policial en marcha nacional

Los disturbios producidos ayer, en la multitudinaria marcha nacional contra el gobierno de facto de Manuel Merino, dejaron cuatro manifestantes heridos, dos de ellos de gravedad, así lo denunció el congresista Daniel Olivares (Partido Morado).

Según el legislador, dos de los heridos están internados en el Hospital Guillermo Almenara y ambos presentan lesiones por el impacto de proyectiles. Olivares los identificó como Luis Aguilar Rodríguez y Percy Pérez Shapiama, este último en estado “muy grave”.

En las primeras horas de hoy, viernes 13 de noviembre, Essalud informó que Percy Pérez ingresó a la Unidad de Cuidados Intensivos, debido a un shock trauma y requiere de una operación.

Cabe recordar que, el nuevo ministro del Interior, Gastón Rodríguez, mencionó que los policías que resguardaban la protesta solo usaron gases lacrimógenos.

“El ministro del Interior no está bien informado. El ministro va a tener que informarse bien y responder sobre las cosas que han sucedido, porque son muy graves”, cuestionó Olivares en RPP.

Al ser consultado sobre si su bancada pedirá la salida del ministro, el parlamentario señaló: “Preferiría en este momento no adelantar esas cosas, porque ahora estoy enfocado en ver a las víctimas. Lo más importante es que se informe el ministro claramente, porque no podemos tener un ministro que no está informado de temas tan graves”.

Según Olivares, los otros dos heridos se encuentran internados en el Hospital Carrión y en el Hospital Dos de Mayo.