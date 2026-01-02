Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Temblor en Perú hoy, jueves 1 de enero de 2026: Conoce dónde fue el epicentro

Año Nuevo 2025: Top 7 looks que lucieron las famosas peruanas en Perú y el extranjero

Desde Xiomy Kanashiro y Macarena Vélez en Perú, hasta Sheyla Roja y Paula Manzanal en el extranjero, descubre los looks que iniciaron 2026.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Año Nuevo 2025: Top 7 looks que lucieron las famosas peruanas en Perú y el extranjero
    Año Nuevo 2025: Las famosas peruanas que lucieron look de impacto dentro y fuera del país. | Composición Wapa
    Año Nuevo 2025: Top 7 looks que lucieron las famosas peruanas en Perú y el extranjero

    Para despedir el 2025 y recibir el 2026 con estilo, las famosas peruanas brillaron con outfits que reflejan su personalidad y las últimas tendencias. Desde la comodidad de casa, la playa o elegantes restobares, figuras como Melissa Paredes, Xiomy Kanashiro, Paula Manzanal y Pamela López deslumbraron con looks vibrantes y llenos de carácter.

    A través de Instagram, nos inspiraron con combinaciones llenas de color, brillo y elegancia, mostrando cómo cada una puede cerrar un año con glamour y abrir el siguiente con mucha actitud.

    wapa.pe

    LEER MÁS: ¡Alerta fashion! Estos son los colores clave que marcarán tendencia en 2026: así puedes lucirlos

    Melissa Paredes y Anthony Aranda

    wapa.pe

    Xiomy Kanashiro

    wapa.pe

    Pamela López y Paul Michael 

    wapa.pe

    Macarena Vélez

    wapa.pe
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: 4 errores al llevar pantalón palazzo en 2026 que arruinarán tu look

    Paula Manzana

    wapa.pe

    Josetty Hurtado

    wapa.pe

    Sheyla Rojas

    wapa.pe
    SOBRE EL AUTOR:
    Año Nuevo 2025: Top 7 looks que lucieron las famosas peruanas en Perú y el extranjero
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    La Bistecca

    ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

    PRECIO

    S/ 85.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 47.90
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;