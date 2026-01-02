Año Nuevo 2025: Top 7 looks que lucieron las famosas peruanas en Perú y el extranjeroÚnete al canal de Whatsapp de Wapa
Para despedir el 2025 y recibir el 2026 con estilo, las famosas peruanas brillaron con outfits que reflejan su personalidad y las últimas tendencias. Desde la comodidad de casa, la playa o elegantes restobares, figuras como Melissa Paredes, Xiomy Kanashiro, Paula Manzanal y Pamela López deslumbraron con looks vibrantes y llenos de carácter.
A través de Instagram, nos inspiraron con combinaciones llenas de color, brillo y elegancia, mostrando cómo cada una puede cerrar un año con glamour y abrir el siguiente con mucha actitud.
LEER MÁS: ¡Alerta fashion! Estos son los colores clave que marcarán tendencia en 2026: así puedes lucirlos