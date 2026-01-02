Para despedir el 2025 y recibir el 2026 con estilo, las famosas peruanas brillaron con outfits que reflejan su personalidad y las últimas tendencias. Desde la comodidad de casa, la playa o elegantes restobares, figuras como Melissa Paredes, Xiomy Kanashiro, Paula Manzanal y Pamela López deslumbraron con looks vibrantes y llenos de carácter.