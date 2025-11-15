La Reina Letizia revela su tip de belleza : el delineado ciruela, el color perfecto para iluminar y rejuvenecer tu mirada a diario.

La Reina Letizia muestra el delineado de color favorito que rejuvenece su mirada. | Composición Wapa

¡Una reina que inspira estilo y elegancia! A sus 50 años, la Reina Letizia demuestra que la sofisticación no tiene edad. En su última aparición pública, confirmó la tendencia que los expertos en maquillaje recomiendan: el eyeliner ciruela es ideal para rejuvenecer la mirada. Este tono, entre violeta, vino y berenjena, reemplaza al negro clásico y aporta suavidad, luminosidad y un toque moderno a la mirada femenina, sin perder elegancia.

El eyeliner de la Reina Letizia en el color que más rejuvenece después de los 50

El delineado en tono ciruela se ha convertido en el secreto ideal para suavizar los párpados maduros y rejuvenecer la mirada. Después de los 50, el eyeliner es un imprescindible en el neceser, capaz de realzar la mirada con elegancia y frescura. La Reina Letizia lo confirmó recientemente: su elección del ciruela logra un efecto sofisticado y juvenil.

Para sus ojos verdosos, el ciruela funciona como un color complementario que resalta la luminosidad natural del iris, a diferencia del negro clásico, que puede endurecer los rasgos. En textura lápiz o crema, se difumina con facilidad, evitando marcar pliegues o líneas de expresión, y consigue un efecto lifting natural. El resultado es una mirada descansada, radiante y definida, sin perder suavidad ni elegancia.

¿Por qué el eyeliner ciruela es el favorito de las mujeres maduras?

Los matices tienen un efecto poderoso que no debe subestimarse. Tonos como ciruela, vino o berenjena aportan luminosidad y profundidad al rostro sin la dureza del negro, y se adaptan a todo tipo de piel, desde clara hasta dorada.

Según la experta Alexa Peri, “el marrón oscuro, bronce o ciruela realzan la mirada manteniendo un acabado elegante y suave”. Otros especialistas en belleza coinciden: los subtonos fríos, como azul marino, gris o ciruela, iluminan los ojos y hacen que el blanco se vea más brillante y joven.