Halloween 2025 en Chollywood: así se lucieron las famosas peruanas con pícaros looks de infarto

Halloween 2025 en Chollywood: los disfraces más chic y terroríficos | Composición Wapa | Instagram

Halloween se ha convertido en una de las celebraciones favoritas de los artistas peruanos, quienes aprovechan la ocasión para mostrar su creatividad con disfraces originales que comparten en redes sociales.

Gracias a estas plataformas, sus atuendos no solo llaman la atención por su ingenio, sino también por rescatar personajes icónicos y aportar un toque de estilo a sus looks. Figuras como Natalie Vértiz, Rosángela Espinoza, Melissa Paredes, Janick Maceta y Brunella Horna compartieron sus disfraces en Instagram.

Natalie Vértiz

Natalie Vértiz apostó por sumarse a la tendencia de disfrazarse de Rumi, del K-Pop Demon Hunters, y arrasó en redes este Halloween. Su look incluyó una larga trenza morada, short denim, crop top blanco y chaqueta amarilla con negro, complementado con botas negras, demostrando creatividad y estilo único.

Janick Maceta

Janick Maceta, fiel a su estilo rock dark, se transformó en Mai Sakurajima del anime Rascal Does Not Dream of Bunny Girl Senpai. Lució una falda drapeada, corset negro con corte en V, mangas largas y orejitas de coneja con encaje negro, combinando sensualidad y elegancia en un disfraz que encantó a sus seguidores.

Rosángela Espinoza

Rosángela Espinoza sorprendió al apostar por un estilo de pirata este Halloween. Su look incluyó falda negra, corset negro con detalles en rojo y encaje, cabello ondulado al estilo sirena y maquillaje oscuro con toques dramáticos. La ex chica reality logró un disfraz elegante y atrevido, que cautivó a todos sus seguidores.

Melissa Paredes

Melissa Paredes impactó a sus seguidores recreando a Emily, conocida como ‘La Novia Cadáver’. La modelo y exconductora de televisión logró un disfraz impresionante con detalles sombríos y maquillaje acorde, mostrando su creatividad y gusto por el estilo temático. Este look se convirtió en uno de los favoritos de Halloween en redes.

