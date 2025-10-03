Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Cobradora ENFRENTA a policía para que pague su pasaje tras aumento de tarifas por extorsiones

Rutina de 3 productos antiage que marcan tendencia y prometen una piel joven y saludable

Descubre una rutina de cuidado de la piel con productos clave que ayudan a regenerar y revitalizar tu rostro en solo 7 días.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Rutina de 3 productos antiage que marcan tendencia y prometen una piel joven y saludable
    Rutina de 3 productos antiage | Composición Wapa
    Rutina de 3 productos antiage que marcan tendencia y prometen una piel joven y saludable

    Cada vez más mujeres buscan rutinas de cuidado de la piel prácticas y efectivas, que les permitan sentirse en su mejor versión. Según “El Futuro de la Belleza”, un reciente estudio Avon de percepción del skincare en mujeres, el 70 % de ellas prefiere rutinas de hasta tres productos al día, mostrando una clara tendencia hacia la practicidad sin renunciar a los beneficios para la piel.

    En este escenario, elegir productos con activos regenerativos que integren hidratación, protección y limpieza, respaldados por tecnología avanzada, se vuelve clave para mantener la piel saludable, uniforme y radiante.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Estos son los contornos de ojos que con cafeína son magia: ligeros, rápidos y eficaces

    3 productos que marcan tendencia para tu rutina antiage

    Es así que, el equipo de expertos en rostro de Avon presentan una rutina antiage con solo 3 productos que contienen la tecnología patentada Protinol™ , la cual ayuda a estimular la producción de colágeno y ácido hialurónico, esenciales para el cuidado regenerativo de la piel:

    • Rejuvenecimiento e hidratación de la piel: promover la renovación de la superficie cutánea con productos hidratantes permite obtener una piel más suave, tersa y con apariencia firme. Estos beneficios pueden ser encontrados en productos como la Crema Facial Anew Power, la cual brinda una mayor confianza a quienes la usan, gracias a sus rápidos resultados.
    • Restauración del colágeno con sérum concentrado: para estimular la producción de colágeno, conviene usar sérums concentrados con activos que contribuyen a mejorar la firmeza y la luminosidad de la piel. Esta formulación se encuentra en el Sérum Facial Anew Power, que contiene 10 veces más Protinol™.
    • Corrección de líneas y luminosidad: mantener una mirada luminosa es fundamental para un aspecto descansado y renovado. Por eso, como paso final de la rutina, es relevante aplicar productos que mejoren la apariencia de líneas finas y arrugas, como el Contorno de Ojos Anew Power, reduciendo estos signos de envejecimiento a su mínima expresión.
    wapa.pe
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Pestañas y cejas de ensueño: los 5 serums que transformarán tu mirada al instante

    Nuevas tendencias en rutinas de cuidado antiedad

    Actualmente, el cuidado antiage ya no es solo una moda o una rutina exclusiva de adultos, sino que se ha vuelto esencial también para muchas personas jóvenes. Según “El Futuro de la Belleza”, el 48% de las mujeres peruanas de entre 20 y 29 años ya incorporan hábitos antiage. Este cambio en las rutinas demuestra un creciente interés y conciencia sobre el cuidado de la piel del rostro, en comparación con generaciones anteriores.

    SOBRE EL AUTOR:
    Rutina de 3 productos antiage que marcan tendencia y prometen una piel joven y saludable
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Maialen, hija de Jefferson Farfán deja a todos en shock con su impresionante cambio de imagen

    Melissa Lobatón impacta al mostrar mansión y sus looks veraniegos más relajados

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;