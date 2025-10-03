Rutina de 3 productos antiage que marcan tendencia y prometen una piel joven y saludable

Descubre una rutina de cuidado de la piel con productos clave que ayudan a regenerar y revitalizar tu rostro en solo 7 días.

Cada vez más mujeres buscan rutinas de cuidado de la piel prácticas y efectivas, que les permitan sentirse en su mejor versión. Según “El Futuro de la Belleza”, un reciente estudio Avon de percepción del skincare en mujeres, el 70 % de ellas prefiere rutinas de hasta tres productos al día, mostrando una clara tendencia hacia la practicidad sin renunciar a los beneficios para la piel.

En este escenario, elegir productos con activos regenerativos que integren hidratación, protección y limpieza, respaldados por tecnología avanzada, se vuelve clave para mantener la piel saludable, uniforme y radiante.

3 productos que marcan tendencia para tu rutina antiage

Es así que, el equipo de expertos en rostro de Avon presentan una rutina antiage con solo 3 productos que contienen la tecnología patentada Protinol™ , la cual ayuda a estimular la producción de colágeno y ácido hialurónico, esenciales para el cuidado regenerativo de la piel:

Rejuvenecimiento e hidratación de la piel: promover la renovación de la superficie cutánea con productos hidratantes permite obtener una piel más suave, tersa y con apariencia firme. Estos beneficios pueden ser encontrados en productos como la Crema Facial Anew Power, la cual brinda una mayor confianza a quienes la usan, gracias a sus rápidos resultados.

Restauración del colágeno con sérum concentrado: para estimular la producción de colágeno, conviene usar sérums concentrados con activos que contribuyen a mejorar la firmeza y la luminosidad de la piel. Esta formulación se encuentra en el Sérum Facial Anew Power, que contiene 10 veces más Protinol™.

Corrección de líneas y luminosidad: mantener una mirada luminosa es fundamental para un aspecto descansado y renovado. Por eso, como paso final de la rutina, es relevante aplicar productos que mejoren la apariencia de líneas finas y arrugas, como el Contorno de Ojos Anew Power, reduciendo estos signos de envejecimiento a su mínima expresión.

Nuevas tendencias en rutinas de cuidado antiedad