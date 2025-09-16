Las babylights y los foilyages son los reyes del pelo corto ondulado . Descubre el tono ideal según tu piel y luce un cambio chic irresistible.

Si tienes el cabello corto y ondulado y quieres un cambio sutil pero favorecedor, las mechas pueden ser la clave. Estas aportan luminosidad, profundidad y destacan el movimiento natural de las ondas, revitalizando tu look sin transformarlo por completo. Aunque se piense lo contrario, el pelo corto ofrece múltiples posibilidades de coloración. Existen técnicas que realzan cortes sobre los hombros y texturas onduladas, desde toques delicados hasta contrastes intensos. Aquí conocerás los estilos más favorecedores, tonos según tu piel y tips para cuidar tu melena.

1. Mechas balayage

El balayage es perfecto para el cabello corto y ondulado, ya que crea un efecto degradado muy natural. La luz se concentra en las puntas y parte media, generando movimiento y profundidad sin que el contraste sea brusco.

2. Mechas babylights

Ideales para quienes buscan un resultado sutil. Son finas y delicadas, similares a los reflejos naturales que deja el sol. En el pelo corto y ondulado aportan frescura y un aire juvenil sin necesidad de un cambio radical.

3. Mechas chunky

De estilo más marcado y atrevido, estas mechas gruesas se convirtieron en tendencia y lucen especialmente bien en cortes bob o pixie con ondas. Le dan un aire noventero y audaz que resalta el volumen natural.

4. Mechas californianas

Aunque suelen asociarse al pelo largo, en el cabello corto ondulado logran un contraste moderno. Al aclarar principalmente las puntas, generan un look desenfadado y playero que favorece a las melenas con movimiento.

5. Mechas en tonos fantasía

Colores como rosa, lila o azul pastel iluminan las ondas de una manera creativa. Son perfectas para quienes desean un estilo juvenil, diferente y con mucha personalidad.

6. Mechas face framing

Estas mechas que enmarcan el rostro son un acierto total en el pelo corto y ondulado. Aportan luz en la parte frontal y ayudan a suavizar las facciones, creando un efecto rejuvenecedor.