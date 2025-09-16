Wapa.pe
Gustavo Salcedo busca quitarle todo a Maju Mantilla en el divorcio tras infidelidad: "Tiene todas sus comunicaciones y ubicaciones"

6 tipos de mechas que estilizan y favorecen al máximo el pelo corto ondulado

Las babylights y los foilyages son los reyes del pelo corto ondulado. Descubre el tono ideal según tu piel y luce un cambio chic irresistible.

    6 tipos de mechas que estilizan y favorecen al máximo el pelo corto ondulado
    tipos de mechas para pelo corto ondulado | Composición Wapa | Pinterest
    6 tipos de mechas que estilizan y favorecen al máximo el pelo corto ondulado

    Si tienes el cabello corto y ondulado y quieres un cambio sutil pero favorecedor, las mechas pueden ser la clave. Estas aportan luminosidad, profundidad y destacan el movimiento natural de las ondas, revitalizando tu look sin transformarlo por completo. Aunque se piense lo contrario, el pelo corto ofrece múltiples posibilidades de coloración. Existen técnicas que realzan cortes sobre los hombros y texturas onduladas, desde toques delicados hasta contrastes intensos. Aquí conocerás los estilos más favorecedores, tonos según tu piel y tips para cuidar tu melena.

    wapa.pe

    1. Mechas balayage

    El balayage es perfecto para el cabello corto y ondulado, ya que crea un efecto degradado muy natural. La luz se concentra en las puntas y parte media, generando movimiento y profundidad sin que el contraste sea brusco.

    wapa.pe

    2. Mechas babylights

    Ideales para quienes buscan un resultado sutil. Son finas y delicadas, similares a los reflejos naturales que deja el sol. En el pelo corto y ondulado aportan frescura y un aire juvenil sin necesidad de un cambio radical.

    wapa.pe

    3. Mechas chunky

    De estilo más marcado y atrevido, estas mechas gruesas se convirtieron en tendencia y lucen especialmente bien en cortes bob o pixie con ondas. Le dan un aire noventero y audaz que resalta el volumen natural.

    wapa.pe
    wapa.pe

    4. Mechas californianas

    Aunque suelen asociarse al pelo largo, en el cabello corto ondulado logran un contraste moderno. Al aclarar principalmente las puntas, generan un look desenfadado y playero que favorece a las melenas con movimiento.

    5. Mechas en tonos fantasía

    Colores como rosa, lila o azul pastel iluminan las ondas de una manera creativa. Son perfectas para quienes desean un estilo juvenil, diferente y con mucha personalidad.

    6. Mechas face framing

    Estas mechas que enmarcan el rostro son un acierto total en el pelo corto y ondulado. Aportan luz en la parte frontal y ayudan a suavizar las facciones, creando un efecto rejuvenecedor.

    El cabello corto y ondulado se presta para jugar con distintos estilos de mechas, desde las más naturales hasta las más atrevidas. La clave está en elegir el tipo que mejor se adapte a tu personalidad y a la textura de tu melena. Con la técnica adecuada, no solo resaltarás tus ondas, sino que también conseguirás un look moderno y lleno de vida.

