Karla Tarazona impacta al mostrarse al natural, sin maquillaje , antes de deslumbrar con un look glam que realza su belleza.

Karla Tarazona, reconocida conductora de TV y actual pareja del cantante Christian Domínguez, volvió a captar la atención en redes sociales, esta vez por un gesto de autenticidad. Un video viral en TikTok la mostró sin maquillaje y con un look glam, revelando su rostro al natural antes de maquillarse. Acostumbrada a brillar con estilismos deslumbrantes sobre el escenario, la figura pública sorprendió a sus seguidores, generando gran controversia en redes.

Karla Tarazona muestra su rostro al natural, sin maquillaje

A través de la red social TikTok, desde la cuenta de farándula latina.mundo, se viralizó un video de Karla Tarazona donde luce su rostro completamente al natural, dejando de lado cualquier rastro de maquillaje. En el clip, se aprecia su piel radiante e hidratada, que resalta su belleza auténtica.

Aunque no lleva maquillaje, Karla sí muestra un microblading en sus cejas, técnica de tatuaje semipermanente que crea un aspecto más poblado y definido mediante finos trazos que imitan vellos naturales. Los comentarios no se hicieron esperar: “¡Super guapa Karla Tarazona!”, “¡Mejor se ve sin maquillaje!” y muchos más.

Karla Tarazona y su apuesta por el smokey eyes creativo

Karla Tarazona sorprendió con un maquillaje de smokey eyes creativo que combina tonos inesperados y vibrantes. Sus párpados lucieron un delicado rosado, mientras que la línea exterior de las pestañas inferiores se iluminó con un toque celeste que aporta frescura y modernidad al look.