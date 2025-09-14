Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
Corte de agua en Lima sábado 13 de septiembre: Sedapal suspende servicio en este distrito

Mira cómo Karla Tarazona luce sin maquillaje antes de brillar con un look under-eye pop

Karla Tarazona impacta al mostrarse al natural, sin maquillaje, antes de deslumbrar con un look glam que realza su belleza.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    Mira cómo Karla Tarazona luce sin maquillaje antes de brillar con un look under-eye pop
    Karla Tarazona sin maquillaje | Composición Wapa | Instagram
    Mira cómo Karla Tarazona luce sin maquillaje antes de brillar con un look under-eye pop

    Karla Tarazona, reconocida conductora de TV y actual pareja del cantante Christian Domínguez, volvió a captar la atención en redes sociales, esta vez por un gesto de autenticidad. Un video viral en TikTok la mostró sin maquillaje y con un look glam, revelando su rostro al natural antes de maquillarse. Acostumbrada a brillar con estilismos deslumbrantes sobre el escenario, la figura pública sorprendió a sus seguidores, generando gran controversia en redes.

    wapa.pe

    LEER MÁS: Mira cómo luce Pamela Franco al natural con un look deportivo y sin maquillaje

    Karla Tarazona muestra su rostro al natural, sin maquillaje

    A través de la red social TikTok, desde la cuenta de farándula latina.mundo, se viralizó un video de Karla Tarazona donde luce su rostro completamente al natural, dejando de lado cualquier rastro de maquillaje. En el clip, se aprecia su piel radiante e hidratada, que resalta su belleza auténtica.

    Aunque no lleva maquillaje, Karla sí muestra un microblading en sus cejas, técnica de tatuaje semipermanente que crea un aspecto más poblado y definido mediante finos trazos que imitan vellos naturales. Los comentarios no se hicieron esperar: “¡Super guapa Karla Tarazona!”, “¡Mejor se ve sin maquillaje!” y muchos más.

    wapa.pe
    wapa.pe

    TAMBIÉN LEER: Mira cómo luce Susana Alvarado sin maquillaje con glow playero natural

    Karla Tarazona y su apuesta por el smokey eyes creativo

    Karla Tarazona sorprendió con un maquillaje de smokey eyes creativo que combina tonos inesperados y vibrantes. Sus párpados lucieron un delicado rosado, mientras que la línea exterior de las pestañas inferiores se iluminó con un toque celeste que aporta frescura y modernidad al look.

    Para complementar, eligió un labial fucsia, un rosado rojizo que resalta sus labios y armoniza con el resto del maquillaje. Además, el glitter en los pómulos se convirtió en el detalle estrella, aportando luminosidad y un efecto glow que realza sus facciones, mostrando un estilo audaz y elegante al mismo tiempo.

    wapa.pe
    SOBRE EL AUTOR:
    Mira cómo Karla Tarazona luce sin maquillaje antes de brillar con un look under-eye pop
    Nycole Matheus

    Redactora web para la sección Moda y Belleza de la Revista Wapa. Bachiller en Comunicación y Periodismo por la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), periodista, conductora y locutora. Interesada en temas relacionados al ámbito social, cultural y moda.

    Lo último en Wapa

    Mira cómo Karla Tarazona luce sin maquillaje antes de brillar con un look under-eye pop

    Alejandra Baigorria impone elegancia en la primera comunión de la hija de Said Palao con un look total brown

    Janick Maceta deslumbra en Paris Fashion Week con radiante vestido transparente

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;