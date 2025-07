Laura Spoya celebró este 25 de julio su cumpleaños número 34 en pleno programa en vivo, donde fue coronada no solo como la reina del streaming, sino también como la más audaz de la jornada. La conductora y modelo dejó de lado la elegancia clásica para apostar por la coquetería con un vestido rojo de alto impacto, alineado con la tendencia de prendas que dejan poco a la imaginación, marcando así no solo un nuevo año en su vida, sino también un inicio lleno de fuerza, estilo y celebración.

Las aberturas pronunciadas en cintura, cadera o escote no solo estilizan la silueta, sino que también elevan el impacto visual del outfit. Celebridades, it girls e influencers lo han adoptado como la pieza clave para eventos, alfombras rojas y celebraciones nocturnas. No se trata solo de mostrar piel, sino de hacerlo con diseño, estructura y audacia. El cut-out dress con aberturas maxi no es solo una moda: es una actitud con sello de tendencia 2025.