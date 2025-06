En medio de una etapa reservada y lejos del foco mediático, Mirella Paz sorprendió al anunciar la llegada de su primer bebé, luego de mantener su embarazo en absoluto secreto. La ex Miss Perú compartió una emotiva foto del recién nacido, que rápidamente se llenó de miles de reacciones y mensajes de cariño de sus seguidores.

Seis días después, la cantante reapareció en redes cargando a su hijo, deslumbrando con su increíble figura y un estilo maternal que causó sensación. Sus fanáticos no dejaron de elogiar su look y la ternura del momento, consolidando a Mirella como un ícono de estilo incluso en su nueva faceta como madre.

Apostando por un look invernal en tendencia, Mirella eligió como protagonista al animal print, luciendo una falda larga con este estampado que destacó su figura, combinada con un top de manga larga color plomo que aportó sobriedad y elegancia. Con esta primera foto junto a su bebé, Mirella encantó a sus fans, quienes no dejaron de elogiar su estilo maternal y la ternura del momento, consolidándose como un ícono de moda incluso en su nueva faceta.

El animal print se corona este invierno como la tendencia más audaz y sofisticada, elevando cualquier outfit a un nivel de glamour absoluto. Desde abrigos oversize hasta faldas midi y accesorios, este estampado salvaje promete convertirse en el protagonista de la temporada, aportando fuerza y personalidad a cada look.

Las pasarelas internacionales ya lo adelantaron: el print de leopardo, cebra y serpiente se reinventa con cortes modernos, tejidos de calidad y mezclas inesperadas que rompen la monotonía invernal. Combínalo con prendas neutras para un equilibrio chic o atrévete al total look para un efecto arrollador que no pasará desapercibido. Esta temporada, el animal print no solo es una elección atrevida, sino un símbolo de empoderamiento y estilo para quienes buscan destacar y marcar tendencia con seguridad y elegancia.