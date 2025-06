Yahaira Plasencia vuelve a acaparar titulares al dar adelantos de su próxima canción, la cual ha comenzado a promocionar intensamente en redes sociales. En una entrevista para América Hoy, la artista confesó que su nuevo tema es una especie de catarsis personal y dejó entrever que la letra podría estar inspirada en su relación pasada con Jefferson Farfán, aunque prefirió no confirmarlo abiertamente.

Sin embargo, más allá de las especulaciones sobre su ex pareja, lo que realmente sorprendió fue el look que eligió para su aparición: un estilismo audaz que reafirma su personalidad y que marca tendencia entre sus seguidoras. Conozcamos en detalle el look de impacto de la cantante.