Lucía Oxenford vuelve a sorprender, esta vez no solo por su versatilidad actoral, sino por su incursión en el mundo digital con el podcast Por no decirlo, donde compartirá espacio con los periodistas Israel Dreyfus y Gian Carlo Cossío. Durante la presentación oficial, la actriz robó miradas con un imponente look “total red”, una apuesta audaz que confirma su sello fashionista. Fiel a su estilo, Lucía demostró que cada aparición pública es una pasarela donde impone tendencia.