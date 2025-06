En esta ocasión tan especial, Letizia ha vuelto a destacar como una de las royals más elegantes, gracias a un estilismo perfecto para inspirar nuestros looks estivales, con el que además ha rescatado de su colección personal una joya muy exclusiva que hacía mucho no lucía.

No obstante, ni el mono ni los accesorios dorados se llevaron todo el protagonismo: el centro de todas las miradas fue el brazalete que lució en la mano izquierda. Aunque en su día a día suele preferir joyas discretas y no es habitual verla con pulseras, en ocasiones señaladas como esta suele sorprender al desempolvar piezas únicas y cargadas de historia de su joyero. Esta vez ha elegido una pulsera rígida en oro amarillo y blanco con pavé de diamantes perteneciente a la colección Salvaje de Perodri, una pieza que no se le veía desde hace años.