Laura Bozzo vuelve a marcar pauta en el mundo fashion con un look que combina frescura, elegancia y absoluta tendencia. Esta vez, la conductora apostó por el total black con transparencias y estampado de lunares, una de las apuestas más fuertes de este otoño-invierno 2025, y lo hizo con su sello personal: actitud, seguridad y estilo. No es la primera vez que su imagen se vuelve viral, ya que recientemente sorprendió con un cambio de look rejuvenecido que generó miles de reacciones.