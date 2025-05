Las moras destacan por su alto contenido en vitamina C, esencial para la síntesis de colágeno, además de ser potentes antioxidantes que ayudan a proteger las células del envejecimiento. Las uvas, también ricas en antioxidantes y vitamina C, equilibran el sabor intenso de las moras y aportan un perfil más armonioso. Por su parte, los arándanos brindan antocianinas —que combaten el deterioro celular— y más vitamina C, contribuyendo a una piel más saludable y articulaciones protegidas. La miel, aunque opcional, ofrece un toque dulce natural y suma propiedades antiinflamatorias y antibacterianas. Se recomienda usarla con moderación.