El pelo es una parte esencial en todo beauty look, especialmente cuando se trata de ir a la oficina. Los peinados correctos no solo enmarcan el rostro con elegancia, sino que también pueden ayudarte a restar años visualmente sin dejar de lucir profesional.

Hoy en día, hay muchas opciones modernas y fáciles de lograr que elevan cualquier outfit laboral. Lo mejor: no necesitas pasar horas frente al espejo. Basta con elegir uno de estos tres estilos que rejuvenecen al instante y te harán destacar en tu jornada con un toque chic y sofisticado.

Recoger el cabello es una de las formas más efectivas de lograr un look profesional, fresco y con efecto rejuvenecedor, especialmente útil en los días cálidos de primavera-verano 2025. Esta propuesta consiste en una coleta a la altura de la nuca adornada con un mechón del mismo cabello envuelto alrededor de la liga y fijado con un pasador, creando el efecto de que la melena sostiene por sí sola el peinado. Si quieres elevar el estilo, apuesta por un acabado pulido tipo clean look en la parte superior, ideal para destacar tu maquillaje favorito de oficina.

Aunque muchos piensan que las trenzas están fuera de tendencia o solo se usan en estilos más maduros, lo cierto es que bien integradas pueden ser el toque chic que resta años y añade frescura al look laboral. Una trenza lateral con caída suelta es una opción súper sencilla y favorecedora. Solo necesitas peinar todo tu cabello hacia el lado que mejor enmarque tu rostro y trenzarlo con suavidad, evitando apretar demasiado. Para un detalle extra, deja algunos mechones sueltos y estilízalos con tenaza para un efecto relajado y moderno.

Si no te decides entre llevar el cabello suelto o recogido, la media coleta es tu solución ideal. Este estilo ofrece un balance perfecto al sujetar solo la parte superior del cabello, ya sea con una línea media bien definida o peinando todo hacia atrás. Ambas opciones logran una imagen pulida y juvenil al resaltar los pómulos. Para darle un plus al look, añade ondas suaves al resto del cabello con ayuda de calor: te verás más arreglada sin esfuerzo.