Laura Spoya, siempre fiel a su estilo impecable, volvió a marcar tendencia en su último episodio de podcast, donde la elegancia y la audacia se combinaron perfectamente. La ex Miss Perú, conocida por su estilo sofisticado, optó por un vestido blanco de corte cut out, una de las tendencias más arriesgadas y de mayor impacto esta temporada. Este diseño, que resalta su figura de manera sutil pero poderosa, es una de las elecciones favoritas de las influencers para el verano, quienes no dudan en apostar por un look que combine frescura y atrevimiento.