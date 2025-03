No limpiar el rostro antes de dormir puede tener consecuencias negativas, ya que la piel facial es una de las zonas más sensibles del cuerpo. De acuerdo con el portal especializado Laboratorio Sorel, "si la piel no se limpia correctamente al final del día, los poros no pueden respirar, lo que provoca la acumulación de impurezas, manchas en el cutis y deshidratación".