Danna Paola y la elegante forma de llevar un smoking en el 2020

Danna Paola nos sorprende con estilos atrevidos, brillantes, llamativos y de mil maneras, sin embargo, a pesar de habernos acostumbrado a verla llevando fantásticos vestidos, esta vez nos ha sorprendido con un smoking que luce a su propio estilo y lo podemos ver en Instagram.

La ex jurado de La Academia se encargó de llevar un outfit excepcional en su participación en a serie de Netflix, Élite y si que nos ha roado las miradas con tremendo look.

Danna Paola y la elegante forma de llevar un smoking

Danna Paola se impone y apuesta por prendas diferentes, deja de lado los vestidos ceñidos y coloridos y se atreve a lucir un smoking, pero como era de esperarse a su propio estilo con la elegancia que la caracteriza.

La actriz y cantante mexicana luce consigo unos pantalones de vestir en tono negro, con basta alta y corte recto, perfecto para estilizar su figura. En la parte alta, lleva consigo una blusa blanca de mangas largas y cuello alto, lo que acompaña con un saco de smoking con la parte delantera corta y cola en la parte de atrás, lo que la hace lucir realmente elegante.

Para su beauty look, lleva un moño bajo, perfecto para no competir con la prenda y dejar ver todos los detalles que lleva en el cuello, además de unos zapatos de tacón con punta en completo plateado que no deja de brillar desde que la ves.

Como un ángel. Danna Paola de traje blanco

Antes del smoking, Danna Paola, ya había apostado por trajes en sus looks, por ello no dudó en vestirse de total white con un traje sumamente elegante que la hacían ver como un ángel.

Para este look, la artista apostó por llevar un elegante traje de color blanco humo, el mismo que llevaba pantalones rectos y un tanto ceñidos de las piernas. Un blazer de botones estilo militar acompañaban la pieza alta del look.

Para crear un contraste interesante, no tuvo mejor idea que complementar este outfit con unos stilettos de color negro, los que crearonun efecto de black and White en su look y la hacían ver divina.