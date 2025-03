Génesis Tapia, figura pública y abogada de profesión, reaparece en sus redes sociales mostrandose de pies a cabeza tras semanas de convertirse en madre por quinta vez al dar a luz a su hijo Adonay mediante una cesárea. La figura pública del medio no solo impactó a sus seguidores, sino que también dio cátedra de estilismo al brillar con un look elegante y chic, apostando por el enterizo, la prenda más cómoda que te saca de apuros. Conozcamos el look y cómo esta prenda estiliza el cuerpo.