Lisandra Lizama deslumbró con su personalidad vibrante y un look que dejó sin palabras a sus seguidores. La modelo cubana se robó todas las miradas con un vestido de escote maxi que realzó su imponente figura, mostrando su estilo audaz y sofisticado. A través de Instagram, compartió imágenes de su cita, donde lució radiante y segura, causando furor entre sus fans que no tardaron en elogiar su elección de outfit. Su look, lleno de sensualidad y fuerza, reafirma por qué es una referente de moda y estilo. ¿Quieres descubrir más? No te pierdas los detalles en Wapa.pe.