Ángela Aguilar está explorando una nueva faceta en su estilo, dejando atrás su icónico corte bob para lucir una melena larga con tonos castaños y reflejos rubios. Su transformación capilar se hizo notar en Premio Lo Nuestro, donde su look desató una ola de comentarios. Algunos seguidores notaron similitudes con los estilos de las ex parejas de Christian Nodal, lo que generó comparaciones inevitables. En particular, su elección de vestuario recordó a un outfit usado por Belinda en el videoclip de ‘La Cuadrada’, avivando las especulaciones en redes sociales.