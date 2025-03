Sin embargo, fue el cambio de look de Evaluna lo que realmente captó la atención. La artista sorprendió con un tono rojizo en su cabello, que hizo que algunos la compararan con Lindsay Lohan, mientras que otros elogiaron lo bien que le quedaba: "Me encanta ese color", "Te queda hermoso", "Ese cambio de look es perfecto para ti". Los comentarios no dejaron de resaltar lo favorecedor que resultó su nuevo estilo.