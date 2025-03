Las rayas, tanto horizontales como verticales, son un estampado atemporal que puede ser tan chic como versátil, pero es fundamental saber cómo elegirlas para que favorezcan tu figura. Este tipo de patrones crean ilusiones ópticas que pueden alargar, ensanchar o estilizar el cuerpo, dependiendo del tipo de raya y cómo las uses. Por eso, elegir el estampado adecuado según tu morfología puede marcar la diferencia en tu look, realzando tus mejores atributos y disimulando áreas que prefieras no destacar. Aquí te mostramos cómo sacarles el máximo provecho y lucir increíble con rayas.