Deysi Araujo celebró su cumpleaños número 44 con una fiesta de ensueño que combinó glamour y diversión. La velada inició en el restaurante La Rosa Náutica y cerró con broche de oro en el icónico local “Huaralino” de San Martín de Porres. La celebración estuvo repleta de figuras del espectáculo, pero todas las miradas se posaron en la complicidad entre la cumpleañera y Mark Vito, generando revuelo en redes. Sin embargo, más allá de los rumores, fue el impresionante look de Deysi lo que realmente acaparó la atención. Para esta ocasión especial, la exvedette apostó por un elegante y coqueto vestido adornado con perlas que la hizo brillar toda la noche. Sabía que esta fecha merecía ser inolvidable, por lo que no dudó en realizar una sesión de fotos para capturar cada detalle de su outfit, compartiendo las imágenes con sus seguidores en Instagram.

A través de sus redes sociales, Deysi Araujo mostró su deslumbrante vestido de cumpleaños, sumándose a la tendencia Pearlcore, conocida por incorporar el brillo de las perlas sin necesidad de usarlas como accesorio tradicional. La exvedette lució un vestido largo, ajustado y con una sensual abertura lateral que realzaba su silueta, consolidando su estilo fashionista. Durante el programa Magaly TV, La Firme, se revelaron imágenes exclusivas de la celebración, donde Araujo disfrutaba rodeada de amigos y figuras del espectáculo. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue su cercanía con Mark Vito, quien optó por un look más sobrio con camisa y pantalón blanco, contrastando con el glamoroso outfit de la homenajeada. Sin duda, su estilo y la complicidad con Vito fueron los grandes protagonistas de la noche.

El "pearlcore" ha llegado para quedarse, convirtiéndose en la tendencia joya que domina las calles de Nueva York esta temporada. Las perlas, que solían estar reservadas para looks clásicos y sofisticados, ahora se reinventan con un aire fresco y moderno. Desde collares oversized hasta detalles perlados en prendas y bolsos, esta tendencia transforma cualquier outfit en un statement de elegancia sin esfuerzo. Las fashionistas neoyorquinas las lucen en capas, combinadas con texturas metálicas o incluso adornando el cabello, demostrando que las perlas ya no son solo para ocasiones formales.



Firmas de lujo como Chanel y Simone Rocha han elevado el pearlcore a nuevas alturas, llevándolo de la pasarela al street style con propuestas versátiles y llenas de brillo. Las blusas con botones de perla, los zapatos decorados con detalles nacarados y los anillos maximalistas se han convertido en piezas clave para quienes quieren sumar un toque glamoroso a sus looks diarios. Esta tendencia, que mezcla nostalgia con modernidad, promete seguir brillando con fuerza, así que prepárate para incorporar las perlas en todas sus formas esta temporada. ¿Te animas a probarla?