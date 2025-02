Silvia Cornejo, reconocida por su estilo impecable y su pasión por la moda, ha vuelto a sorprender a sus seguidores con un cambio de look que resalta su frescura y elegancia. A lo largo de los años, la conductora ha sabido imponer tendencia con outfits sofisticados, desde trajes de baño hasta vestidos deslumbrantes. En esta ocasión, ha llevado su estilo a otro nivel con un mini vestido blanco de encaje, que evoca un aire romántico y chic.



A través de sus historias de Instagram, la modelo compartió una serie de imágenes donde luce su renovado look con absoluta confianza. Su elección de vestido, con delicados detalles nupciales, ha captado la atención de sus seguidores, quienes no han dejado de elogiar su radiante apariencia. ¿Quieres conocer todos los detalles de su look? No te pierdas este artículo en Wapa.pe.