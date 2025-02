La agrupación Corazón Serrano sigue cosechando éxitos y consolidándose como una de las más queridas del momento, tras llenar el Estadio San Marcos en su concierto aniversario Camino a un Sueño. Además de un espectáculo impecable, sus integrantes destacaron con deslumbrantes atuendos que reflejan las tendencias actuales de la moda. Entre ellas, Briela Cirilo no solo celebró este logro con la agrupación, sino que también vivió un cumpleaños especial por sus 28 años. Aunque no todos sus compañeros asistieron a la fiesta que organizó, la cantante brilló con dos estilos bien definidos: un look fresco y relajado para su celebración íntima y otro pensado para redes sociales, demostrando que la moda y la música pueden ir de la mano en cualquier ocasión.

El look cumpleañero de Briela Cirilo no pasó desapercibido entre sus seguidores, quienes rápidamente viralizaron en TikTok los videos de su celebración. La cantante de Corazón Serrano apostó por un conjunto veraniego de dos piezas en tono blanco con detalles florales en color naranja, un diseño fresco y vibrante perfecto para la temporada. Este outfit no solo resaltó su estilo juvenil, sino que también logró un armonioso match con su melena rojiza de matices cobrizos, creando un efecto visual impactante y lleno de energía.



Además, como toda reina de la noche, Briela complementó su look con una pequeña tiara, dándole un toque especial y resaltando su protagonismo en la celebración. Su elección de vestuario refleja su personalidad alegre y su capacidad para combinar moda y tendencias sin perder su esencia. Sin duda, un look que inspiró a muchas de sus seguidoras y reafirmó su lugar no solo en la música, sino también como referente de estilo dentro del mundo de la cumbia.