No es la primera vez que Corazón Serrano deslumbra con impactantes looks en cada presentación, pero esta vez han brillado con más fuerza para celebrar su aniversario. Entre los múltiples cambios de vestuario, uno de los más llamativos fue un espectacular vestido rojo, pero no cualquier rojo: un diseño que fusionó el dramatismo del látex con la delicadeza del tul. Este look no solo evocó la pasión y el simbolismo del "corazón", sino que también se alineó perfectamente con las vibraciones del Año Nuevo Chino, donde el rojo es protagonista indiscutible. Un estilismo audaz, poderoso y completamente en tendencia.



Tips para usar ropa de látex y ajustarla a tu cuerpo: El látex es ultra chic, pero requiere cuidados. Elige la talla correcta para un ajuste cómodo y usa talco o lubricante a base de agua para ponértelo con facilidad. Combínalo con tul o encaje para equilibrar el look y mantenlo impecable limpiándolo con agua tibia y guardándolo en un lugar fresco. ¡Llévalo con actitud y deslumbra!