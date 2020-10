Carolina Salvatore lleva su look a otro nivel con outfit total red

Carolina Salvatore es una periodista que no oculta su pasión por la moda. Y es que, así como demuestra su amplio expertise en el ámbito deportivo también hace lo propio al combinar sus prendas para lucir outfits fabulosos.

La comunicadora organizó su look para llevar los colores de blanquirroja en su máxima expresión. Y aunque no es la primera vez que opta por usar un look total red para presentarse en las pantallas de “Tv Perú”, esta vez le agregó un toque más pícaro a su estilismo.

“Con lo más rojo que teníamos para darle a Perú́ en su debut ¡Buen jueves de clasificatorias! Espero sobrevivir a tantas emociones de hoy con la bicolor y la albiceleste”, escribió la comunicadora en su cuenta de Instagram.

Para este look Carolina Salvatore utilizó un mini vestido rojo con escote en forma de corazón y mangas off shoulders. El diseño se ajustaba a la cintura y llevaba una pretina que dejaba ver el resto de la tela con una caída llena de pliegues que le dieron mayor movimiento a su vestido.

En cuanto al calzado la conductora de “Tv Perú” empleó unos stilettos rojos que ayudaron a que sus piernas se vean más largas y estilizadas.

Y, por supuesto, para redondear el estilismo no podían faltar los accesorios por lo que la periodista argentina utilizó unos accesorios dorados y un make up natural que le dieron un toque más sexy. ¿Y tú wapa cómo recrearías tu propio look para alentar a la selección?