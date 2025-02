Más que radiante y elegante. Anne Thorsen, hija de Evelyn Vela, ha causado sensación en redes al deslumbrar con un imponente minivestido negro de lentejuelas. Esta elección de vestuario no solo resalta su silueta con un aire sofisticado, sino que también evoca el poderoso significado del "vestido de la venganza", al estilo de la princesa Diana. Sus seguidores no tardaron en elogiar su look, llenando las redes de comentarios y corazones que destacan su belleza natural. Para completar su outfit, Anne apostó por la armonía del brillo con pequeños accesorios: un juego de pulseras plateadas, un delicado collar y elegantes tacones abiertos de tiras finas que estilizan su figura. Un look impecable que reafirma su presencia como una auténtica reina de la moda.