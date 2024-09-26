Wapa.pe
icon_fbicon_instagramicon_tiktokicon_youtube
'Chiquito' Flores revela la verdadera razón por la que no se casó con Tula Rodríguez tras 5 años de relación: "Cometí un error"

¿Sabes cómo elegir el reloj ideal según tu estilo de vida?

Te compartimos esta guía para escoger el reloj que mejor se adapta a tus necesidades, combinando funcionalidad y estilo personal.

 Únete al canal de Whatsapp de Wapa
    ¿Sabes cómo elegir el reloj ideal según tu estilo de vida?
    Si no sabes cómo elegir un reloj te damos algunos tips.
    ¿Sabes cómo elegir el reloj ideal según tu estilo de vida?

    Elegir un reloj ideal no es solo una cuestión de moda, sino una decisión que puede mejorar tu comodidad y productividad. Ya sea que busques un clásico reloj para la oficina, uno resistente para tus aventuras al aire libre, o un modelo elegante para ocasiones especiales, encontrar este accesorio ideal puede ser un gran reto.

    wapa.pe

    LEE MÁS: Anitta, Kendall Jenner y otras celebridades brillaron en la Semana de la Moda de París

    Marco Váscones, Country Manager de Victorinox en el Perú, brinda tres recomendaciones a tomar en cuenta.

    1. Actividad constante: Para aquellos que disfrutan de una vida activa, un reloj deportivo es la opción ideal. Suelen ser diseñados para ser resistentes, ligeros y a menudo incluyen funciones útiles como cronógrafo y resistencia al agua. Los materiales duraderos como el carbón y el titanio en la caja de un reloj son perfectos para resistir golpes y condiciones extremas.

    2. Vida profesional, entre lo clásico y lo elegante:  Si tu vida está marcada por reuniones, cenas de negocios y entornos formales, un reloj clásico es el complemento perfecto para tu vestimenta profesional. Los relojes de pulsera con correas de cuero, madera o acero inoxidable son ideales para proyectar sofisticación y éxito.

    3. Moda minimalista / diseño limpio: Elige un reloj con esfera sencilla, pocos o ningún indicador adicional, líneas puras y colores neutros. Este tipo de reloj funciona muy bien si tu estilo cotidiano tiende a lo sobrio o minimalista, y permite combinar fácilmente con distintos looks sin sobrecargar.

    wapa.pe

    NO TE PIERDAS: ¡Vino sobre vino! El rímel borgoña, la nueva obsesión para resaltar los ojos cafés

    4. Estilo casual: Para las personas con un estilo de vida relajado, un reloj versátil y cómodo para el día a día es la mejor opción. Los relojes que permiten un intercambio de correas proporcionan estilo sin complicaciones, combinando tanto con atuendos informales como con eventos sociales.

    SOBRE EL AUTOR:
    ¿Sabes cómo elegir el reloj ideal según tu estilo de vida?
    Redacción Wapa

    Revisa todas las noticias escritas por el staff de periodistas y redactores de Wapa. Lee las últimas noticias de los principales redactores de Espectáculos y TV, Ocio, Moda y Belleza, Actualidad y más.

    Lo último en Wapa

    Esposa de Jorge Luna celebra su cumpleaños con look osado y recibe inmensa sorpresa

    Ofertas

    Cineplanet

    CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

    PRECIO

    S/ 52.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

    PRECIO

    S/ 40.90
    Comprar

    Cinemark

    CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

    PRECIO

    S/ 10.90
    Comprar

    Rally Kart

    RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

    PRECIO

    S/ 19.50
    Comprar

    Lo Más Reciente

    Lo último

    Espectáculos

    Ocio

    Moda y belleza

    ;