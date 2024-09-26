¿Sabes cómo elegir el reloj ideal según tu estilo de vida?

Te compartimos esta guía para escoger el reloj que mejor se adapta a tus necesidades, combinando funcionalidad y estilo personal .

Elegir un reloj ideal no es solo una cuestión de moda, sino una decisión que puede mejorar tu comodidad y productividad. Ya sea que busques un clásico reloj para la oficina, uno resistente para tus aventuras al aire libre, o un modelo elegante para ocasiones especiales, encontrar este accesorio ideal puede ser un gran reto.

Marco Váscones, Country Manager de Victorinox en el Perú, brinda tres recomendaciones a tomar en cuenta.

1. Actividad constante: Para aquellos que disfrutan de una vida activa, un reloj deportivo es la opción ideal. Suelen ser diseñados para ser resistentes, ligeros y a menudo incluyen funciones útiles como cronógrafo y resistencia al agua. Los materiales duraderos como el carbón y el titanio en la caja de un reloj son perfectos para resistir golpes y condiciones extremas.

2. Vida profesional, entre lo clásico y lo elegante: Si tu vida está marcada por reuniones, cenas de negocios y entornos formales, un reloj clásico es el complemento perfecto para tu vestimenta profesional. Los relojes de pulsera con correas de cuero, madera o acero inoxidable son ideales para proyectar sofisticación y éxito.

3. Moda minimalista / diseño limpio: Elige un reloj con esfera sencilla, pocos o ningún indicador adicional, líneas puras y colores neutros. Este tipo de reloj funciona muy bien si tu estilo cotidiano tiende a lo sobrio o minimalista, y permite combinar fácilmente con distintos looks sin sobrecargar.