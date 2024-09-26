¿Sabes cómo elegir el reloj ideal según tu estilo de vida?Únete al canal de Whatsapp de Wapa
Elegir un reloj ideal no es solo una cuestión de moda, sino una decisión que puede mejorar tu comodidad y productividad. Ya sea que busques un clásico reloj para la oficina, uno resistente para tus aventuras al aire libre, o un modelo elegante para ocasiones especiales, encontrar este accesorio ideal puede ser un gran reto.
Marco Váscones, Country Manager de Victorinox en el Perú, brinda tres recomendaciones a tomar en cuenta.
1. Actividad constante: Para aquellos que disfrutan de una vida activa, un reloj deportivo es la opción ideal. Suelen ser diseñados para ser resistentes, ligeros y a menudo incluyen funciones útiles como cronógrafo y resistencia al agua. Los materiales duraderos como el carbón y el titanio en la caja de un reloj son perfectos para resistir golpes y condiciones extremas.
2. Vida profesional, entre lo clásico y lo elegante: Si tu vida está marcada por reuniones, cenas de negocios y entornos formales, un reloj clásico es el complemento perfecto para tu vestimenta profesional. Los relojes de pulsera con correas de cuero, madera o acero inoxidable son ideales para proyectar sofisticación y éxito.
3. Moda minimalista / diseño limpio: Elige un reloj con esfera sencilla, pocos o ningún indicador adicional, líneas puras y colores neutros. Este tipo de reloj funciona muy bien si tu estilo cotidiano tiende a lo sobrio o minimalista, y permite combinar fácilmente con distintos looks sin sobrecargar.
4. Estilo casual: Para las personas con un estilo de vida relajado, un reloj versátil y cómodo para el día a día es la mejor opción. Los relojes que permiten un intercambio de correas proporcionan estilo sin complicaciones, combinando tanto con atuendos informales como con eventos sociales.