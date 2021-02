3 looks para incorporar zapatillas en tus outfits cotidianos de verano

Los días en casa volvieron para quedarse un poco más y, aunque inicialmente, muchas se resistían al cambio y adoptaron la pijama como mejor amiga, ya todos nos hemos dado cuenta de que estar en casa es la excusa perfecta para usar ropa de lo más fashion y cómoda. Por eso, Skechers y Kiara Ventura te recomiendan tres outfits para la rutina de estos días.

Ejercicios: Ya hemos comprobado que el hecho de que los gimnasios estén cerrados no es una excusa para no hacer ejercicios. Si no te atrevías a usar tops o polos muy pegados en el gimnasio, pues ahora podrás usarlos en casa. Ten siempre en tu clóset un short negro que combine con todo. No olvides hacerte una cola alta para tener el rostro y cuello despejados, sentirás una fresca sensación.

Paseos con tu mascota: Si tienes una mascota y eres la encargada de sacarla a pasear, te recomendamos usar jeans para evitar que tus piernas queden marcadas con los rasguños. Combínalos con cualquier polo sin mangas y cualquier par que tenga plantilla Memory Foam que te hará sentir como caminando sobre algodón.

Actividades de rutina: ¿Y qué hay del resto del día? No, no te recomendamos quedarte con los jeans todo el día, pues son un poco incómodos para esta estación en donde lo que predomina es el sol. Los polos oversized están de moda y se verán muy de estilo noventero si los combinas con un par de zapatillas chunky y unos shorts. Los 90’s regresaron con más estilo que antes y los outfits noventeros son de lo más cómodo que hay.

Para más recomendaciones de outfits sigue a Kiara en su cuenta de Instagram @kiaraventura.