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Ocio - INSÓLITO hallazgo en resultados de evaluación PSICOLÓGICA a menores internados por Caso Liceo Naval revela IMPENSADO detalle: "El principal agresor"

Christian Domínguez provoca la ira de Rosario Sasieta por dudas de Andrea San Martín: "Hay una diferencia entre corregir y pegar"

Christian Domínguez insinuó que la denuncia contra Andrea San Martín por supuesta agresión a su hija podría estar influida por disputas con su ex. Rosario Sasieta lo confrontó en directo.

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    Christian Domínguez provoca la ira de Rosario Sasieta por dudas de Andrea San Martín: "Hay una diferencia entre corregir y pegar"
    El debate sobre detención de Andrea San Martín se produjo en plena transmisión en vivo de 'América Hoy'. | Foto: composición LR/Instagram/América Hoy
    Christian Domínguez provoca la ira de Rosario Sasieta por dudas de Andrea San Martín: "Hay una diferencia entre corregir y pegar"

    Andrea San Martín fue arrestada tras una denuncia de Juan Víctor Sánchez, padre de su hija menor, lo que ha generado un acalorado debate en la escena pública. Christian Domínguez, quien ha tenido desencuentros con San Martín, sorprendió al expresar reservas sobre el caso sin llegar a condenarla de inmediato.

    Su postura no pasó desapercibida para Rosario Sasieta, quien insistió en que la intervención de las autoridades se basa en fundamentos sólidos. El intercambio subió la tensión durante el programa 'América Hoy'.

    Christian Domínguez y Rosario Sasieta discuten arresto de Andrea San Martín

    En el programa, Sasieta analizó el proceso legal contra San Martín, acusada de presunta violencia contra su hija, y advirtió sobre las serias consecuencias legales en caso de que los cargos se comprueben, mencionando largas penas de prisión por el maltrato infantil.

    Domínguez, sin embargo, instó a la cautela, sugiriendo que el conflicto podría derivar de las constantes disputas entre San Martín y Sánchez. "Esperemos que este proceso sea realmente legal y en pro de la niña. Sería lamentable que todo esto surja de una disputa personal", afirmó, diferenciando entre corregir y agredir a un menor.

    Rosario Sasieta enfatiza la evidencia del presunto maltrato de San Martín

    A pesar de las afirmaciones de Domínguez, Sasieta rechazó cualquier minimización de la presunta agresión. "No se corrige con violencia", replicó con firmeza.

    El cumbiambero, no obstante, persistió en sus dudas sobre el origen de la denuncia, señalando diferencias en sus percepciones. "Doctora, nuestros puntos de vista son distintos... sería terrible si todo esto fuera solo por un asunto de pareja", respondió.

    Sasieta replicó, subrayando la credibilidad de las acciones policiales y fiscales, asegurando que estas se basan en pruebas substanciales. "Christian, la Policía actúa con pruebas. No se detiene sin razones justificadas", concluyó.

    SOBRE EL AUTOR:
    Christian Domínguez provoca la ira de Rosario Sasieta por dudas de Andrea San Martín: "Hay una diferencia entre corregir y pegar"
    Omar Moller

    Periodista especializado en actualidad, tendencias y entretenimiento. Editor web de Wapa.pe. Licenciado en Periodismo en la Universidad Jaime Bausate y Meza. Interesado en temas relacionados con farándula, celebridades, tendencias, coyuntura nacional, etc.

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