¡LO CUENTA TODO! Juan Víctor Sánchez revela detalles del caso de Andrea San Martín tras su detención: "Un chisito..."

'Arriba Mi Gente' presenta declaraciones inéditas de Juan Víctor Sánchez en una denuncia y detalla cómo ocurrió la supuesta agresión de Andrea San Martín hacia su hija, lo que llevó a su detención.

El programa 'Arriba Mi Gente' reveló detalles del testimonio de Juan Víctor Sánchez en la comisaría de La Molina, donde presentó una denuncia contra Andrea San Martín por supuesta agresión física y psicológica, lo que resultó en su detención por 48 horas. Los conductores del programa describieron los eventos del 20 de octubre, día en que aparentemente sucedieron los hechos. ¿Qué desencadenó todo?

Juan Víctor Sánchez narra todo sobre la presunta agresión de Andrea San Martín a su hija

Juan Víctor Sánchez, expareja de Andrea San Martín, relató en su denuncia presentada contra la influencer, la supuesta agresión psicológica y física hacia su hija menor.

El programa 'Arriba Mi Gente' compartió las declaraciones del padre, quien afirmó enterarse de los hechos a través de una videollamada con su hija el 20 de octubre, cuando ocurrieron los incidentes.

En su relato, señaló que todo comenzó por una bolsa de chisitos que la niña quería y que su madre no permitía que consumiera. Esto llevó a Andrea, en su intento de detener a la niña, a usar la fuerza e insultos, impactándola totalmente.

"Quiero decir que esto se inició por la negativa de Andrea a dejar que su hija consumiera una bolsa de chisitos en la tarde noche", comenzó Santi Lesmes al leer el documento.

"Según la denuncia policial se dio forcejeos y la madre habría insultado a su hija repetidamente, es la información que Juan Víctor proporcionó a la policía. La menor tardó en cambiarse y levantarse. Es un cúmulo de situaciones, no sería la primera vez que las hijas de Andrea San Martín la evidencian. En 2021, Juan Víctor divulgó audios de su hija gritando y Andrea San Martín levantando la voz, usando improperios…", añadió Fernando Díaz.

Además, Ricardo Rondón mencionó que fue Andrea San Martín quien contactó al padre cuando la niña lloraba, quejándose de no querer comer. Esto alertó a Juan Víctor sobre una preocupante situación con la pequeña.

"Una videollamada alertó cuando se sostuvo una comunicación a través del teléfono de Andrea, con la niña presente. Durante la llamada, observó a la menor llorando con dificultades para hablar. Andrea manifestó estar molesta porque la menor no quería comer, refiriéndose también a los chisitos mencionados por Fernando, lo que desató signos de alarma, llevando a Juan Víctor a realizar la denuncia y que la niña fuera examinada por un médico legista", explicó.

En otra parte, Santi Lesmes compartió la conversación de la niña con su padre al revelar los castigos que su madre le impuso tras los hechos.