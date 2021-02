Luciana Fuster recupera la esencia sofisticada del tul con reluciente body rose gold

Luciana Fuster encapsula la magia del tul con un elevado atuendo artístico. La integrante de “Esto es guerra” posee una venia fashionista que sabe cómo explotar a través de outfits elaborados en donde no pasa por alto ningún elemento.

En numerosas ocasiones la Tv Host ha hecho gala de sus conocimientos en la industria de la moda con notables estilismos y esta vez capta la atención de nuestro radar de moda gracias a un elevado look que fusiona y destaca lo más sobresaliente del estilo classy, chic y soft.

Si anteriormente demostró que la combinación botas cowboy y falda de látex sigue siendo una alternativa para el verano, en esta ocasión puso el foco de atención de su outfit en una pieza de lencería que la hizo lucir fenomenal por su acabado mágico y etéreo.

Para ello utilizó un elegante y sofisticado body rose gold que confirmó su predilección por este color en tendencia -recordemos que anteriormente empleó este mismo tono para su teñida playera con motivo de su onomástico-.

La pieza en cuestión combinó magistralmente preceptos de moda que las más conocedoras de este ámbito de saben cómo sacar provecho. Y es que gracias al voluminoso escote de tul bordado en todo el contorno del profundo escote en V obtuvo un armonioso y equilibrado look. Además, el detalle -que funcionó a modo de volantes- le añadió un toque romántico y sublime que la posicionó como toda una referente de estilo.

Para complementar su styling utilizó unos zapatos de plataforma con acabado mate y tiras que sobrepasaron la altura de sus tobillos y un peinado que exhibe los atributos de una half-ponytail alta: aumenta el volumen del cabello y estiliza el rostro. De esta forma consiguió encapsular la esencia de una lady in pink.

Bodies y piezas de lencería

Usar bodies u otras piezas de lencería es una tendencia de moda que se originó en la década de los 80’s gracias a celebridades como Madonna. Sin embargo, en los últimos años grandes firmas de moda como Dior y Stella McCarteny han diseñado modelos de bodies y lencería con la finalidad de ser vistas. En la actualidad, famosas como Kim Kardashian o Winnie Harlow han usado bodies en outfits de todo tipo, demostrándonos que además de verse fenomenal, es muy versátil. “Se puede combinar con todo, desde jeans azules hasta vestidos lenceros, faldas con ojales y pantalones a medida, lo que significa que por ahora, no vamos a dejar de usar bodies”, dijeron en el portal de moda Who What Wear.