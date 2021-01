Falda de lápiz y crop top, el dúo 'femme fatale' de Yahaira y Silvana Plasencia para verano

Yahaira y Silvana Plasencia demuestran una vez más que el cariño fraternal que se tienen va más allá de lo convencional. Razón por la cual ambas no pierden la oportunidad de mostrar la pasión que poseen por la moda a través de sensacionales ‘matching outfits’. Y esta vez causaron furor con un fabuloso estilismo femme fatale.

Las hermanas Plasencia han encontrado en la tendencia de llevar prendas idénticas, o combinar looks con un mismo color, una forma de conectar sus estilismos y afianzar su amistad. Una predilección que vimos durante el 2020 y que esta temporada de verano las animó a experimentar con nuevos conjuntos.

Desde Instagram Yahaira Plasencia compartió una storie luciendo un look black and white que se replicó de forma inversa en ‘Vana’. Por supuesto, nuestro radar fashionista no pudo ser indiferente a esta armoniosa combinación trendy compuesta por un crop top y una ceñida falda de lápiz. Un dúo que ante el aumento de las temperaturas se perfila como una excelente alternativa.

La decisión de Silvana Plasencia de incorporar la moda del crop top a sus looks diarios no es reciente pues hace unos días la captamos llevándolo con una falda de denim. Sin embargo, esta vez optó por hacerlo con una minifalda licrada high waisted de efecto envolvente. Un match que ayuda a estilizar la figura y que invita a llevar la moda del ombligo descubierto.

Y aunque parezca una pieza un tanto complicada de llevar por su tamaño existen algunos trucos para emplearla con mucha destreza (por ejemplo, combinarlos con prendas por encima de la cintura). Desde el portal Vogue explican que no hace falta eliminarlos de nuestros looks, sino que “hay que buscar distintas posibilidades, detalles y siluetas que eleven la elegancia de la prenda y puedan hacernos sentir más cómodas”.

La moda de los crop tops

El crop top forma parte de las tendencias que se vieron en las últimas semanas de la moda para la temporada de primavera-verano 2021. De acuerdo al portal Vogue.mex entre los estilos que más destacaron de esta versátil prenda se encuentran los que resaltan “las vertientes del romanticismo con las mangas abullonadas o también los que se tornan estrictamente rígidos, robustos y estructurales”.

Asimismo, desde el portal Marie Claire explican que “si bien la tendencia del oversize sigue convenciendo a las prescriptoras de estilo (su comodidad es un indudable más), este mini top reluce con algunos diseños claves del armario: la americana, lisa o estampada (de cuadros, clave esta temporada), los pantalones palazzo y la falda lápiz, indudable sinónimo de femme fatale”.