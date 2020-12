Hermana de Yahaira impacta con su tatuaje tras ser el nombre de la cantante

Unidas por siempre. Yahaira Plasencia desde que incursionó en el mundo artístico suele destacar que el amor de su familia siempre estará primero ante todo.

Uno de los integrantes que suele estar siempre acompañando a la cantante es su hermana Silvana, quién no dudó en tatuarse el nombre de la salsera.

Hermana de Yahaira Plasencia en Instagram sorprendió

La menor de Plasencia compartió con sus seguidores cómo lleva registrado en su piel el nombre de la intérprete y sus padres.

En su plataforma digital, dio a conocer que su primer tatuaje lleva el nombre de Yahaira, Javier y Gloria, al ser las personas más importantes en su vida.

Ante ello, los usuarios de las Plasencia no dejaron de comentar sobre el detalle que tuvo la joven, pues, quiso dejar en claro el amor que siente por ellos.

Silvana Plasencia luce orgullosa su nueva figura tras su liposucción

La joven por medio de su red social tras promocionar la marca de una prenda de vestir, posó orgullosa dejando ver el resultado de su intervención quirúrgica.

"Hay algunos que me dicen: ‘Silvana te has hecho la operación y solo has bajado un poco’... Quiero comentarles que la lipo es más que todo para formar y para bajar algunos kilitos como ha pasado conmigo”, indicó en su historia de Instagram.

“Si yo quisiera tener otro tipo de cuerpo me hubiera hecho la manga u otro tipo de operaciones. Yo solo quería formarme, mi contextura es así, mi contextura es gruesa y me gusta, me siento súper bien. Para flaca, mi hermana, yo estoy genial”, agregó.