El elegante beauty look que Jennifer Lopez eligió para la investidura de Joe Biden

Jennifer López es una de las celebridades internacionales que no descuida ni un solo aspecto de sus looks durante cada presentación que realiza. Y para la investidura de Joe Biden como el 46º presidente de Estados Unidos la diva del Bronx no dejó de lado sus estilismos más glam con un peinado que seguramente se perfilará entre la lista de tendencias.

En un evento tan importante la intérprete de ‘Let’s get loud’ contó con la asesoría de todo un equipo de profesionales entre ellos su maquillista de confianza, David Velasquez, y su estilista, Chris Appleton, el artífice del elegante recogido con efecto sleek que consiguió darle un efecto relax con su cabellera suelta con ondas bastantes suaves.

La cantante de orígenes puertorriqueños interpretó el tema ‘This Land is Your Land’ de Woody Guthrie luciendo un outfit monocromático blanco conformado por un abrigo largo de Chanel, unos pantalones palazzo de lentejuelas y una camisa de volantes. Para redondear su estilismo empleó un peinado ideal para eventos formales.

JLo se decantó por una media cola que tuvo su origen de un recogido sleek en el que resaltó su tono de cabellera en rubio cenizo que le añadió un efecto degradado que iba de menos a más en las puntas. Gracias a este efecto estirado -que se ha perfilado como una de las tendencias más vistas en los últimos años pues grandes casas de la moda como Max Mara, Moschino, Givenchy o Fendi, lo han agregado en sus pasarelas como la base para coletas, moños o trenzas- consiguió obtener un upgrade a su estilismo.

Una mezcla entre cabello recogido y suelto que le dio un toque a modo de cascada con efecto de media cola que consiguieron dejar libre todo el rostro de la artista para que se pudiera apreciar los pendientes de perlas y diamantes que empleaba. Un look muy adaptable para las cabelleras XL con ondas amplias y suaves para mejorar el estilo.